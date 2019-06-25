انتهت أمم إفريقيا - الكاميرون (2)-(0) غينيا بيساو.. انتصار الأسود

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

الكاميرون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الكاميرون وغينيا بيساو في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة السادسة.

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نهاية المباراة بانتصار الكاميرون بهدفين دون رد.

ق69 ستيفان باهوكين يسجل الثاني للكاميرون بعد نزوله بدقيقتين

ق66 جووول بانانا يستقبل عرضية برأسية رائعة داخل شباك غينيا بيسااو

ق64 تسديدة مباغتة من مانيه من غينيا بيساو ولكن بجوار القائم

ق60 ضغط متواصل من أسود الكاميرون بحثا عن الهدف الأول

ق50 جوناس مينديز حارس مرمى غينيا بيساو ينقذ تسديدة قوية من موتنيج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 34: رأسية خطيرة من الظهير الأيمن جويسكيم داوا تشاكونتا يتألق حارس غينيا جوناس مينديز ويبعدها إلى ركنية

ق 31: إكامبي ينفدر بمرمى غينيا ويمرر إلى باسوجوج الذي سدد كرة غريبة أعلى المرمى الخالي

ق 24: تسديدة قوية من زامبو أنجيسا تمر جوار مرمى غينيا في أول تهديد للأسود

ق 13: تسديدة قوية للغاية تمر بجوار مرمى الكاميرون في خطورة أولى لغينيا بيساو

انطلاق المباراة

الكاميرون غينيا بيساو مصر 2019

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