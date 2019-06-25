انتهت كوبا أمريكا - تشيلي (0)-(1) أوروجواي

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 00:48

كتب : FilGoal

تشيلي - أوروجواي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا البرازيل 2019.

ويلعب منتخب تشيلي ضد أوروجواي، بينما يلتقي الإكوادور ضد اليابان.

وضمن منتخب تشيلي التأهل لدور الثمانية من البطولة، بينما لم يحسم أصدقاء لويس سواريز التأهل حتى الآن.

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تابع مباراة تشيلي ضد أوروجواي دقيقة بدقيقة

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نهاية المباراة

ق 82: جووووووووووول كافاني يسجل الهدف الأول لأوروجواي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 22: سواريز يهدر فرصة سهلة للغاية بعدما مر من الحارس وسدد لكن الحارس أبعدها لركنية

ق 12: تسديدة قوية من أرانجيز ولكن موسليرا حارس أوروجواي ينقذها

تشيلي × أوروجواي

كوبا أمريكا تشيلي اليابان أوروجواي الإكوادور

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