انتهت - كوت ديفوار (1) - (0) جنوب إفريقيا.. انتصار صعب للأفيال

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 16:27

كتب : FilGoal

الصورة من صحيفة ذا جارديان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تقام مواجهاتها على استاد السلام، وتبدأ في تمام الرابعة والنصف.

للتعرف على تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة بانتصار صعب لكوت ديفوار بهدف دون رد.

ق64: جووووووووووول جوناثان كودجيا يسجل الهدف الأول لكوت ديفوار إثر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: جوناثان كودجيا ينفرد بالمرمى ويسدد لكن ويليامز حارس جنوب إفريقيا يتألق ويتصدى لها.

ق30: مخالفة ينفذها نيكولاس بيبي في القائم الأيسر.

ق3: تمريرة رائعة من نيكولاس بيبي وصلت إلى جوناثان كودجيا مهاجم كوت ديفوار لكنه أخطأ في التصويب لتمر بسلام على مرمى جنوب إفريقيا.

بداية المباراة

مصر 2019

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