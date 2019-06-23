انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (2) قطر (0).. باراجواي (0) كولومبيا (1) التانجو يتأهل

يقدم لكم FilGoal.com خدمة تغطية مباشرة لمباريات ختام المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام قطر ولكل منهما نقطة، بينما ضمن كولومبيا الصدارة بـ 6 نقاط قبل مواجهة باراجواي صاحب المركز الثاني بنقطتين.

لمتابعة مباراة الأرجنتين وقطر دقيقة بدقيقة (من هنا)

لمتابعة مباراة كولومبيا وباراجواي دقيقة بدقيقة (من هنا)

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الأرجنتين × قطر

نهاية المباراة

ق83 أجويرو يسجل الثاني بعد مراوغة رائعة لمدافعي قطر

ق75 ديبالا بدلا من مارتينيز والمشاركة الأولى في البطولة

ق60 أجويرو يستقبل تمريرة ميسي ويسدد لكن الدفاع يحولها لركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 القائم الأيمن ينقذ الأرجنتين من تسديدة بسام الراوي من ركلة حرة مباشرة

ق40 قطر تهدر أخطر فرص اللقاء بعد عرضية رائعة من حسن الهيدوس

ق30 هجمات مرتدة خطيرة لقطر وسيطرة من الأرجنتين على الكرة

ق20 حسن الهيدوس يستغل بينية رائعة من أكرم عفيف ويضعها فوق أرماني حارس مرمى الأرجنتين لكن ينقذها

إذا استمر الفوز للأرجنتين مع تعادل باراجواي ضد كولومبيا، يتأهل الأرجنتين كثاني المجموعة

ق5 لواترو مارتينيز يسجل الأول من خطأ قاتل لدفاع قطر

ق3 تسديدة أولى من ميسي ولكن فوق العارضة

انطلاق المباراة

كولومبيا × باراجواي

نهاية المباراة

ق71 بعد اللجوء لتقنية الفيديو VAR إلغاء هدف كولومبيا

ق69 لويز دياز يسجل الثاني ويأزم موقف باراجواي

ق60 مازال التقدم لكولومبيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 جوستافو يفتتح التسجيل لكولومبيا

ق30 التعادل السلبي مازال مستمرا

ق15 ربع ساعة سلبية بين كولومبيا وباراجواي

انطلاق المباراة