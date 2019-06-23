ميسي وأجويرو يقودان الأرجنتين.. وعفيف والمعز علي يحملان أحلام قطر

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الأساسي للفريق والذي شهد عودة سرجيو أجويرو لقيادة الهجوم.

بينما منتخب قطر يقوده أكرم عفيف والمعز بن علي، ويبحث المنتخبان عن تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي - خوان فويث - نيكولاس تاجليافيكو - رينزو سارافيا

الوسط: لياندرو باريديس - رودريجو دي بول - جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: سرجيو أجويرو - ليونيل ميسي - لواترو مارتينيز

أما تشكيل قطر:

حراسة المرمى: سعد الشيب

الدفاع: بيدرو ميجيل - كريم بو ضياف - طارق سلمان - بسام الراوي

الوسط: بو علام خوخي - عبد العزيز حاتم - سالم الهجري

الهجوم: حسن الهيدوس - أكرم عفيف - المعز علي