سالم يعود للمقاولون العرب في ثالث صفقات الذئاب

أنهى مسؤولو الكرة بنادي المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات الفريق للموسم المقبل.

وكان المقاولون العرب قد ضم عبد الرحمن فاروق ومحمد عصام تدعيما للموسم المقبل.

وأتم محمد عادل المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة المقاولون الاتفاق مع محمد سالم لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وكان سالم لاعبا ضمن صفوف المقاولون العرب حتى صيف 2015 قبل أن ينتقل إلى الزمالك والاتحاد السكندري وبتروجت وأخيرا الداخلية.

ولعب محمد سالم 20 مباراة هذا الموسم مع الداخلية ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وأشار المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب إلى أن الصفقات بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.