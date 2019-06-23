إيتو: برشلونة أنسب لصلاح من ريال مدريد

الأحد، 23 يونيو 2019 - 16:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

ليس فقط لأنه الفريق الذي يملأ قلب النجم الكاميروني السابق، وإنما يرى صامويل ايتو أن استراتيجية برشلونة الهجومية تجعله ناديا أنسب لمحمد صلاح أكثر من ريال مدريد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

برشلونة

وقال ايتو في تصريحات نشرتها شبكة BBC البريطانية:"برشلونة يناسبه أكثر. ريال مدريد منحني فرصة الرحيل عن إفريقيا، لكني أعرف أسلوب أداء برشلونة وأعتقد أنه الأفضل لصلاح".

وواصل أكثر من سجل أهدافا في تاريخ كأس إفريقيا "لو أتيحت له فرصة اللعب في أفضل دوري بالعالم، وهو الإسباني، عليه أن يوقع لبرشلونة. صلاح لديه كل ما يلزم ليكون من أفضل لاعبي العالم".

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ولا تتوقف تقارير صحفية عن ربط صلاح بعملاقي كرة القدم الإسبانية، وقال إحداها إن نجم منتخب مصر يفضل البقاء في ليفربول.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي وتوج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وسجل في المباراة النهائية من ركلة جزاء أمام توتنام.

ويقود صلاح منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 التي انطلقت يوم الجمعة بفوز الفراعنة على زيمبابوي بهدف سجله محمود تريزيجيه.

وتقدر القيمة السوقية لصلاح بـ150 مليون يورو وتسعى خلفه أكبر أندية أوروبا بعدما بات من نخبة نجوم العالم.

محمد صلاح ايتو برشلونة

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