مدرب موريتانيا: سنفاجئكم.. لم نأت للتمثيل المشرف

بلجهة ثقة وإصرار تحدث كورنتان مارتينس مدرب موريتانيا عن طموح فريقه في كأس إفريقيا 2019 التي يبدأ فيها مشواره يوم الاثنين بمواجهة مالي في السويس.

وقال مارتينس في مؤتمر صحفي:"أعرف فرق المجموعة، جاهزون لمفاجئة الجميع. نريد إظهار وجه مشرف للكرة الموريتانية، لم نأت للتمثيل المشرف".

وواصل الفرنسي "حضرنا جيدا للبطولة على مدار 23 يوما، اللاعبون جاهزون نفسيا لمواجهة مالي، تحدثت مع كل منهم بشكل منفرد لتجهيزه للمباراة. نسعى لرسم البسمة على وجوه الموريتانيين الذين انتظروا هذه اللحظة كثيرا".

وتخوض موريتانيا أول مباراة في تاريخها بكأس إفريقيا.

ويلعب فريق المرابطين في المجموعة الخامسة مع مالي وتونس وأنجولا.

ويقود مارتينس، لاعب نادي أوسير الفرنسي السابق، فريق موريتانيا منذ 2014.

وتلعب موريتانيا في الجولة الثانية ضد أنجولا وتختتم مباريات المجموعة أمام نسور قرطاج.

ومن جانبه، صرح عبدول با مدافع الفريق "سعداء بالمشاركة الأولى في البطولة، نسعى لتقديم أنفسنا بشكل جيد أمام العالم".