مدرب موريتانيا: سنفاجئكم.. لم نأت للتمثيل المشرف

الأحد، 23 يونيو 2019 - 14:14

كتب : عاطف شادي

منتخب موريتانيا

بلجهة ثقة وإصرار تحدث كورنتان مارتينس مدرب موريتانيا عن طموح فريقه في كأس إفريقيا 2019 التي يبدأ فيها مشواره يوم الاثنين بمواجهة مالي في السويس.

وقال مارتينس في مؤتمر صحفي:"أعرف فرق المجموعة، جاهزون لمفاجئة الجميع. نريد إظهار وجه مشرف للكرة الموريتانية، لم نأت للتمثيل المشرف".

وواصل الفرنسي "حضرنا جيدا للبطولة على مدار 23 يوما، اللاعبون جاهزون نفسيا لمواجهة مالي، تحدثت مع كل منهم بشكل منفرد لتجهيزه للمباراة. نسعى لرسم البسمة على وجوه الموريتانيين الذين انتظروا هذه اللحظة كثيرا".

أخبار متعلقة

فيديو في الجول - كل ما تريد معرفته عن المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا نجم مالي: علينا الدخول في أجواء المنافسة بقوة أمام موريتانيا منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات مدرب مالي: تطورنا وبتنا جاهزين للمنافسة

وتخوض موريتانيا أول مباراة في تاريخها بكأس إفريقيا.

ويلعب فريق المرابطين في المجموعة الخامسة مع مالي وتونس وأنجولا.

ويقود مارتينس، لاعب نادي أوسير الفرنسي السابق، فريق موريتانيا منذ 2014.

وتلعب موريتانيا في الجولة الثانية ضد أنجولا وتختتم مباريات المجموعة أمام نسور قرطاج.

ومن جانبه، صرح عبدول با مدافع الفريق "سعداء بالمشاركة الأولى في البطولة، نسعى لتقديم أنفسنا بشكل جيد أمام العالم".

موريتانيا كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمود علاء.. روح لا تعرف اليأس أو الخوف 6 دقيقة | مصر 2019
المقاولون يتعاقد مع ظهير الإنتاج ومحترف سابق في بولندا 20 دقيقة | مصر 2019
مدير منتخب مصر يرد على حقيقة التأمين الخاص لصلاح؟ 36 دقيقة | مصر 2019
تشكيل المغرب - زياش وأمرابط يواجهان ناميبيا.. وبوطيب احتياطي 36 دقيقة | مصر 2019
فيديو في الجول - الجزائر.. فلتعرف إفريقيا "شكون احنا" ساعة | مصر 2019
المنتخب: فوز أوغندا نتيجة غير جيدة لنا.. وأخطاؤنا عديدة أمام زيمبابوي باعتراف أجيري ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 3 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته" 4 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب

قد ينال إعجابك