جيريس: حرارة مصر أقل من دول أخرى في إفريقيا.. واستبعاد معلول فني

قلل آلان جيريس مدرب تونس من صعوبة خوض اللاعبين لمباريات كأس إفريقيا 2019 بسبب حرارة الطقس، مشيرا إلى أن درجة الحرارة في مصر أقل من نظيرتها في دول إفريقية أخرى.

وصرح نجم فرنسا السابق خلال مؤتمر صحفي خاص بمواجهة أنجولا يوم الاثنين في الجولة الأولى من البطولة "علينا أن نكون في أتم جاهزية لبداية المنافسة، اللاعبون مستعدون ولا توجد مشكلة. ننتظر المباراة بشغف كبير وبهدوء أيضا".

وواصل جيريس الذي درب منتخبات إفريقية عدة "حرارة الطقس في إفريقيا أشد من مصر بكثير، المباراة تنطلق في الساعة السابعة مساء وهو أمر جيد، المشكلة في المباريات التي تقام قبل ذلك التوقيت".

ورد جيريس مرة أخرى على استفسار بشأن قراره المفاجئ باستبعاد علي معلول نجم الأهلي من قائمة نسور قرطاج في البطولة، مشيرا "الفريق يعول كثيرا على اللاعبين الذين شاركوا في المونديال ولديهم خبرة دولية كبيرة، التخلي عن معلول هو قرار فني بالمقام الأول. لاعب جيد، لكن علي اختيار 23 لاعبا فقط".

وشدد جيريس على قوة أنجولا بالقول:"له أسلوب مميز ويمتلك لاعبين رائعين. طموحنا كبير في البطولة".

وأتم جيريس بأنه سعيد بمشاركة يوسف المساكني مع الفريق بعدما حرمت الإصابة اللاعب من المشاركة في كأس العالم 2018.

ومن جانبه، شدد وجدي كشريدة لاعب تونس على صعوبة مواجهة أنجولا بالقول:"لعبت في السويس من قبل مع النجم الساحلي أمام الهلال السوداني وهو ملعب جيد جدا. لم يعد هناك فريق صغير في إفريقيا، خاصة في البطولات المجمعة".

وتفتتح تونس مشاركتها في البطولة القارية بمواجهة أنجولا على ملعب السويس في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا مالي وموريتانيا.