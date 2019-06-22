انتهت في مصر 2019 - غينيا (2) (2) مدغشقر.. تعادل تاريخي

تابع مباشرة مباراة غينيا ومدغشقر يوم السبت في الجولة الأولى من كأس إفريقيا 2019.

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نهاية المباراة

ق.72 دخول باولن فوافي بدلا من كارولوس أندريامتسينورو

ق.70 إبراهيما تراوري يهدر فرصة التقدم في النتيجة لـ غينيا بعد تألق الحارس الملغاشي في التصدي للانفراد

ق.66 فرانسوا كامانو يدرك التعادل لـ غينيا من ركلة جزاء سددها على يسار حارس المرمى

ق.65 ركلة جزاء لـ غينيا بعد عرقلة لـ إبراهيما تراوري الذي انفرد بالحارس وتعرض لتدخل من رومان ميتانير

ق.62 عودة نابي كيتا ودخوله بديلا بدلا من كامارا في تشكيلة غينيا

ق.55 كارولوس أندريامتسينورو يضاعف النتيجة لـ مدغشقر ويتقدم على غينيا

ق.51 سوري كابا يقوم بعمل فردي خارق ويطل تسديدة يسارية تلمس القائم في طريقها إلى خارج الملعب وتفوّت التقدم لـ غينيا

ق.49 أنيست أبيل يسجل هدفا تاريخيا هو الأول لـ مدغشقر على الإطلاق في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بضربة رأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.34 سوري كابا ينجح هذه المرة في افتتاح التسجيل لـ غينيا، بعد مراوغ ناجحة لحارس المرمى، على إثر تمريرة طولية رائعة من أمادو دياوارا

ق.27 القائم يمنع غينيا من التسجيل بعد رأسية قوية من سوري كابا

ق.21 لالاينا نومينجاناهاري لاعب مدغشقر يختبر علي كيتا حارس مرمى غينيا بتسديدة في المتناول

ق.14 فرانسوا كامانو يطلق تسديدة يمينية رائعة تمر مباشرة بجوار المرمى بعد تمريرة بكعب القدم من إبراهيما سيسيه

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل