مدرب نيجيريا: توقعت سيناريو المباراة وتأثرنا بحرارة الطقس.. وإشادة كبيرة بـ بوروندي

السبت، 22 يونيو 2019 - 21:18

كتب : FilGoal

إيوبي - أوديون إيجالو - نيجيريا - بوروندي

قال جيرنوت رور مدرب نيجيريا إنه توقع سيناريو مباراة فريقه أمام بوروندي يوم السبت والتي حسمها بهدف دون رد في الجولة الأولى من كأس إفريقيا 2019.

وصرح رور بعد المباراة عبر قناة beIN sports "توقعت سيناريو المباراة ولذلك فضلت عدم الدفع بـ(أوديون) إيجالو من البداية، خططت لإقحامه في الشوط الثاني".

وواصل "تأثرنا بدنيا بسبب حرارة الطقس".

أخبار متعلقة

مباشر كوبا أمريكا - البرازيل (3) (0) بيرو.. بوليفيا (0) (1) فنزويلا مؤتمر مدرب جنوب إفريقيا: لسنا مغرورين.. لكن قادرون على التغلب على معظم فرق البطولة مران الأهلي - مؤمن زكريا يغادر التدريبات بسبب آلام بسيطة في الركبة بالفيديو - نيجيريا تلتهم السنونو

وأردف رور في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفوز لم يكن فوزا سهلا، أتمنى للمنتخب البوروندي حظا أفضل في المباريات القادمة".

وأضاف "أود ان أوجه التحية لمتتخب بوروندى ومديره الفنى أوليفييه نيونجيكو علي هذا الأداء وأتمنى له حظا أفضل في المباريات القادمة".

وتابع "لم يكن بوسعنا اللعب بأداء افضل من ذلك ،لم نتحصل على فرص في الشوط الأول لاننا لعبنا أمام فريق منظم ، كان أدائنا أفضل في شوط المباراة الثاني".

وأشاد رور بمنتخب بوروندي، وقال إنه فريقا يستحق الإشادة فهو لم يخسر أى مباراة في التصفيات الي جانب معاناة الفريق من إصابات في صفوفه نتيجة نزلات البرد التى أصابت نصف الفريق".

وانتزعت نيجيريا فوزا صعبا على حساب بوروندي لتحصد أول 3 نقاط في البطولة وتتصدر المجموعة الثانية.

ودخل إيجالو الملعب في الدقيقة 73 وبعد 4 دقائق سجل هدف انتصار النسور الخضراء.

وتلعب نيجيريا يوم الأربعاء أمام غينيا، بينما تواجه بوروندي فريق مدغشقر يوم الخميس.

نيجيريا كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف – هل فكرت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا في إلغاء Fan ID؟ 15 دقيقة | مصر 2019
بالفيديو - البرازيل تسحق بيرو.. وفنزويلا تلحق بها في ربع نهائي كوبا أمريكا 40 دقيقة | أمريكا
عبد الحفيظ لـ في الجول: اجتماع الأحد مع لاسارتي يحسم 3 ملفات هامة 49 دقيقة | الدوري المصري
"مستقتل للرجوع".. تقرير: بوجبا طلب من ساري التدخل لإعادته ليوفنتوس 52 دقيقة | أوروبا
مدرب قطر: دفاع الأرجنتين ليس قويا.. وحارس العنابي يصرح: لا نرهب راقصي التانجو ساعة | الوطن العربي
مباشر مصر 2019 - غينيا (2) (2) مدغشقر.. التعادل من ركلة جزاء ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته" 4 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب

قد ينال إعجابك