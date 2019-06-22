مدرب نيجيريا: توقعت سيناريو المباراة وتأثرنا بحرارة الطقس.. وإشادة كبيرة بـ بوروندي

قال جيرنوت رور مدرب نيجيريا إنه توقع سيناريو مباراة فريقه أمام بوروندي يوم السبت والتي حسمها بهدف دون رد في الجولة الأولى من كأس إفريقيا 2019.

وصرح رور بعد المباراة عبر قناة beIN sports "توقعت سيناريو المباراة ولذلك فضلت عدم الدفع بـ(أوديون) إيجالو من البداية، خططت لإقحامه في الشوط الثاني".

وواصل "تأثرنا بدنيا بسبب حرارة الطقس".

وأردف رور في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفوز لم يكن فوزا سهلا، أتمنى للمنتخب البوروندي حظا أفضل في المباريات القادمة".

وأضاف "أود ان أوجه التحية لمتتخب بوروندى ومديره الفنى أوليفييه نيونجيكو علي هذا الأداء وأتمنى له حظا أفضل في المباريات القادمة".

وتابع "لم يكن بوسعنا اللعب بأداء افضل من ذلك ،لم نتحصل على فرص في الشوط الأول لاننا لعبنا أمام فريق منظم ، كان أدائنا أفضل في شوط المباراة الثاني".

وأشاد رور بمنتخب بوروندي، وقال إنه فريقا يستحق الإشادة فهو لم يخسر أى مباراة في التصفيات الي جانب معاناة الفريق من إصابات في صفوفه نتيجة نزلات البرد التى أصابت نصف الفريق".

هدف ⚽️ بعد صمود كبير من بوروندي، أوديون إيغالو يمنح التقدم لنسور نيجيريا!



🇧🇮 0 - 1 🇳🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KiKLgpWHUL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 22, 2019

وانتزعت نيجيريا فوزا صعبا على حساب بوروندي لتحصد أول 3 نقاط في البطولة وتتصدر المجموعة الثانية.

ودخل إيجالو الملعب في الدقيقة 73 وبعد 4 دقائق سجل هدف انتصار النسور الخضراء.

وتلعب نيجيريا يوم الأربعاء أمام غينيا، بينما تواجه بوروندي فريق مدغشقر يوم الخميس.