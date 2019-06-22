أوكوي أفضل لاعب في مباراة أوغندا والكونغو الديموقراطية

السبت، 22 يونيو 2019 - 18:51

كتب : عاطف شادي

أوكوي

نال إيمانويل أوكوي لاعب أوغندا جائزة الأفضل في مباراة منتخب بلده أمام الكونغو الديموقراطية يوم السبت التي حسمتها الأولى بنتيجة 2-صفر في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وسجل أوكوي، لاعب نادي سيمبا التنزاني، هدف فريقه الثاني في مباراة تسيدتها أوغندا واقتنصت منها أول ثلاث نقاط في البطولة.

وقال أوكوي في تصريحات صحفية بعد المباراة التي استضافها استاد القاهرة:"هدفنا العمل كفريق وهو ما نركز عليه خلال البطولة. أصبحنا مهددين للمنافسين، سنعمل جاهدين لتحقيق فوز جديد لنعوض وداعنا المبكر للبطولة في 2017 دون أي انتصار".

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وارتقت أوغندا لصدارة المجموعة الأولى بفارق هدف عن مصر الوصيفة بينما تتذيل الكونغو الديموقراطية الترتيب.

وتلعب أوغندا ضد زيمبابوي يوم الأربعاء بينما يواجه الفراعنة فريق الكونغو الديموقراطية.

وفازت مصر في افتتاح البطولة على زيمبابوي بهدف يوم الجمعة.

ويقود سيباستيان ديسابر الفرنسي، المدرب الأسبق للنادي الإسماعيلي، منتخب أوغندا.

أوغندا أوكوي كأس إفريقيا

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