نيفيل: سنوات عجاف مانشستر يونايتد مستمرة حتى 2021

السبت، 22 يونيو 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

تصريحات محبطة لجمهور مانشستر يونايتد أطلقها المحلل المتميز والمدافع الأسبق للفريق، جاري نيفيل، والذي يرى النادي الإنجليزي في حاجة إلى تغيير كبير ليعود إلى سابق عهده.

وقال نيفيل في حوار لصحيفة بيلد الألمانية:"لابد من تغيير كبير هنا (في مانشستر يونايتد)، بدون تغيير العديد من اللاعبين لن يتحسن الفريق".

وأتم لاعب منتخب إنجلترا السابق "لن يكون ممكنا ليونايتد أن يتوج في السنتين المقبلتين".

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ولا يزال يونايتد يعاني منذ تركه مدربه التاريخي، سير أليكس فيرجسون، وأنهى الفريق الموسم المنصرم في المركز السادس ببطولة الدوري.

وكان جوزيه مورينيو مدربا للفريق قبل أن تطيح به النتائج السلبية ليخلفه أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي.

وتحسنت النتائج فور قدوم النرويجي لكنها تراجعت مرة أخرى مع نهاية الموسم ليفقد الفريق فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد نيفيل

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