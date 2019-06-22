مدرب ناميبيا: نحن في كأس العالم.. وسأصعب مهمة رينار

أعرب ريكاردو مانيتي مدرب ناميبيا عن سعادته بالمشاركة في كأس إفريقيا 2019، مشيرا إلى أن طموحه هو تقديم أداء طيب في مجموعة قوية للغاية يعتبر فريقه أضعف منتخب فيها.

وقال مانيتي في مؤتمر صحفي خاص بمواجهته للمغرب يوم الأحد في الجولة الأولى من البطولة:"طموحنا بسيط، نريد تحسين الأداء عن مشاركاتنا السابقة. نعلم قوة المغرب ونتائجه في المباريات الودية لا تدل على شيء".

وواصل المدرب البالغ عمره 44 عاما "يجب أن نلعب لندهش إفريقيا ونثبت لمواطنينا أننا جئنا للمنافسة. نحن هنا لنقدم ما علينا، هدفنا تحديد المتأهلين. شعور المشاركة كمدرب لا يقدر بثمن، أعجز عن وصفه. سنفاجئ الجميع".

وأتم مانيتي "كأس إفريقيا هي كأس العالم بالنسبة لنا، مواجهة مدرب عظيم مثل (ايرفي رونار) هي شرف لي. سأصعب عليه المباراة وأجعله يثني علي".

ومهمة ناميبيا ربما الأصعب في البطولة نظرا لوقوعها في مجموعة تضم منتخبات قوية هي المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وتستهل ناميبيا رحلتها يوم الأحد بمواجهة أسود الأطلس على ملعب السلام في القاهرة.

ويقود رونار، المتوج بالبطولة في 2012 و2015، فريق المغرب المرشح بقوة للتتويج باللقب.