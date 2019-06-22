محدّث مباشر أمم إفريقيا – الكونغو الديموقراطية (0) أوغندا (1) كادو يهدر الثاني

السبت، 22 يونيو 2019 - 16:03

كتب : FilGoal

منتخب الكونغو الديمقراطية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكونغو الديموقراطية وأوغندا، ضمن مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

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ق. 17 الثاني يضيع على أوغندا! عرضية رائعة قابلها كادو برأسية بجانب المرمى بقليل.

ق.13 جوووول أول لأوغندا. ركنية نفذت على القائم الأول، وقابلها باتريك كادو برأسية في المرمى.

بداية المباراة

مصر 2019 أوغندا الكونغو الديموقراطية

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