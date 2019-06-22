يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكونغو الديموقراطية وأوغندا، ضمن مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _

ق. 17 الثاني يضيع على أوغندا! عرضية رائعة قابلها كادو برأسية بجانب المرمى بقليل.

ق.13 جوووول أول لأوغندا. ركنية نفذت على القائم الأول، وقابلها باتريك كادو برأسية في المرمى.

His name is Patrick Kaddu 🔥🔥🇺🇬🇺🇬🇺🇬 RETWEET to show the world how Uganda Cranes got it's first goal in this tournament. #KawowoUpdates #AFCON2019 #DRCUGA pic.twitter.com/m0h6mM5dmT — Kawowo Sports (@kawowosports) June 22, 2019

بداية المباراة