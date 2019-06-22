يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الكونغو الديموقراطية وأوغندا، ضمن مباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 69 رأسية من بولينجي ترتطم بالقائم العلوي لمرمى أوغندا.

ق. 48 جوووووول ثاااني لاوغندا. ركلة حرة جديدة تنفذ داخل منطقة الجزاء، ويقابلها إيمانويل إكوي برأسية في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 تصويبة رائعة من باكامبو وتصدي أروع من أونياجو إلى ركنية لمصلحة الكونغو.

ق. 40 تصويبة من فاروق ميا فوق المرمى بقليل.

ق. 17 الثاني يضيع على أوغندا! عرضية رائعة قابلها كادو برأسية بجانب المرمى بقليل.

ق.13 جوووول أول لأوغندا. ركنية نفذت على القائم الأول، وقابلها باتريك كادو برأسية في المرمى.

هدف ⚽️ كادو يصنع الفارق مبكراً برأسية قوية من ركلة ركنية.



🇨🇩 0 - 1 🇺🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/OTlX63Dnjv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 22, 2019

بداية المباراة