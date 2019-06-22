خاص العشري يعلن عبر في الجول: سأستمر مع الحدود في الموسم المقبل

السبت، 22 يونيو 2019 - 11:59

كتب : أحمد شاكر

طارق العشري - الزمالك - حرس الحدود

قال طارق العشري مدرب حرس الحدود إنه سيستمر مع الفريق لموسم إضافي، على الرغم من إعلان سابق برحيله عن النادي السكندري، وذلك لتوصله لاتفاق مع إدارة النادي لتحقيق طلباته. وذلك حسب تصريحاته لـFilGoal.com.

وصرح العشري قائلا: "قبل أيام عقدت جلسة مع حرس الحدود وطلبت بعض الأمور لتنفيذها، وهي عبارة عن صفقات".

وماذا عن الإعلان عن رحيله؟ قال مدرب الحدود: "في ذلك الوقت قالوا إن الأمور ستسير في حدود الميزانية فاعتذرت عن الاستمرار".

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وأضاف "اجتمعنا مجددا وأكدوا لي أن طلباتي سيتم توفيرها".

وواصل "طلبت 8 لاعبين للموسم الجديد، وبالفعل وافقت وسأستمر لموسم جديد مع الفريق".

وأنهى حرس الحدود الدوري المصري في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة.

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