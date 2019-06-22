بالفيديو - تشيلي تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا بإسقاط الإكوادور

باتت تشيلي ثاني المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لكوبا أمريكا 2019 بعد كولومبيا بفوزها يوم السبت على الإكوادور بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفعت تشيلي، حاملة اللقب، رصيدها إلى 6 نقاط، بينما تلقت الإكوادور الهزيمة الثانية على التوالي لتقترب من وداع البطولة القارية.

وتقدم خوسيه فوينزاليدا لتشيلي في الدقيقة الثامنة وأدرك إينير فالنسيا التعادل للإكوادور من ركلة جزاء في الدقيقة 26 لكن أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد أحرز هدف الانتصار في الدقيقة 51.

ويكفي تشيلي التعادل في الجولة الأخيرة أمام أوروجواي لتضمن المركز الأول في المجموعة الثالثة، بينما تحتاج الإكوادور للفوز على اليابان للحفاظ على آمالها في بلوغ الدور ربع النهائي.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وتوجت تشيلي باللقب في آخر نسختين من البطولة في 2015 و2016.

وتلعب تشيلي أمام أوروجواي يوم الثلاثاء.