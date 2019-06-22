تعرف على مباريات اليوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة.. 5 مواجهات منتظرة

انتهى اليوم الأول من أمم إفريقيا 2019، ونحن على موعد الآن مع وابل من المباريات.

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منتخب الكونغو الديمقراطية يواجه منتخب أوغندا في مجموعة مصر في الرابعة والنصف عصرا على بي إن ماكس 1 و2.

بعدها يلعب منتخب نيجيريا أمام منتخب بوروندي في السابعة مساءً على بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

وفي ختام مباريات أمم إفريقيا ليوم السبت، يلعب منتخب غينيا أمام مدغشقر في المجموعة الثانية في العاشرة مساءً على ماكس 1 و2.

وفي بطولة كوبا أمريكا، يلعب منتخب البرازيل أمام منتخب بيرو في التاسعة مساءً على بي إن ماكس 3و4.

وفي نفس التوقيت، يواجه منتخب بوليفيا نظيره منتخب فنزويلا على بي إن ماكس 3 و4 أيضا.