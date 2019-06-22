تعرف على مباريات اليوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة.. 5 مواجهات منتظرة

السبت، 22 يونيو 2019 - 01:48

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

انتهى اليوم الأول من أمم إفريقيا 2019، ونحن على موعد الآن مع وابل من المباريات.

ويمكنك معرفة كل مباريات اليوم السبت من هنا

منتخب الكونغو الديمقراطية يواجه منتخب أوغندا في مجموعة مصر في الرابعة والنصف عصرا على بي إن ماكس 1 و2.

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بعدها يلعب منتخب نيجيريا أمام منتخب بوروندي في السابعة مساءً على بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

وفي ختام مباريات أمم إفريقيا ليوم السبت، يلعب منتخب غينيا أمام مدغشقر في المجموعة الثانية في العاشرة مساءً على ماكس 1 و2.

وفي بطولة كوبا أمريكا، يلعب منتخب البرازيل أمام منتخب بيرو في التاسعة مساءً على بي إن ماكس 3و4.

وفي نفس التوقيت، يواجه منتخب بوليفيا نظيره منتخب فنزويلا على بي إن ماكس 3 و4 أيضا.

مصر 2019 في إفريقيا كوبا أمريكا

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