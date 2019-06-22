سالجادو: تراجعنا في الشوط الثاني لكن دافعنا جيدا

أقر ميشيل سالجادو المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بتراجع أداء الفريق في الشوط الثاني من مباراة الجمعة أمام زيمبابوي والتي حسمها الفراعنة بهدف في افتتاح كأس إفريقيا 2019.

وقال لاعب إسبانيا السابق عبر أون سبورت:"دافعنا جيدا في المباراة، ربما تراجعنا نوعا ما في الشوط الثاني، فقدنا السيطرة، اللياقة البدنية تراجعت".

وواصل معلقا على أداء محمد صلاح نجم منتخب مصر "صلاح كاد يسجل، لولا أنه سدد بالقدم اليمنى التي سنحت له في الشوط الثاني، لو سدد بيسراه لسجل".

هدف ⚽️ محمود تريزيجيه يسجل أول أهداف #كأس_أمم_أفريقيا - مصر 2019 💥



🇿🇼 0 - 1 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KRSJXlPGjx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 21, 2019

وحصد الفراعنة أول 3 نقاط في مشوار البطولة القارية بانتصار على زيمبابوي بهدف محمود تريزيجيه في استاد القاهرة.

وأهدر صلاح أكثر من فرصة لتسجيل هدف في مباراة حضرها أكثر من 74 ألف متفرج في الملعب.

وتراجع أداء مصر في الشوط الثاني لكنه حافظ على تقدمه ليظفر بانتصار هام في بداية كأس إفريقيا.

وتلعب مصر يوم الأربعاء أمام الكونغو الديموقراطية.