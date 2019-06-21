بالفيديو - خرج متألق ودخل آخر.. حارس زيمبابوي البديل يمنع صلاح من التسجيل

تواصل حظ محمد صلاح السيئ في مواجهة مرمى زيمبابوي، وأهدر فرصة إضافة هدف ثانٍ لمنتخب مصر.

منتخب الفراعنة متقدم على زيمبابوي في استاد القاهرة الدولي بافتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019، بهدف لـ محمود حسن "تريزيجيه" بنهاية الشوط الأول.

صلاح الذي شغل منصب المهاجم الصريح في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، تلقى تمريرة طولية من البديل وليد سليمان، وانفرد بـ إلفيس تشيبيزيزي حارس مرمى زيمبابوي.

نجم ليفربول سدد من مسافة قريبة بقدمه اليمنى، لكن حارس زيمبابوي البديل تصدى ببراعية، ليسير على نهج إدمور سيباندا الحارس الأساسي الذي خرج مصابا.