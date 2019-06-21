تعاون مميز بين تريزيجيه وصلاح.. وتألق اعتيادي من حارس زيمبابوي

أهدر محمد صلاح فرصة مضاعفة النتيجة لمنتخب مصر في مواجهة زيمبابوي بافتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر متقدمة بهدف من الشوط الأول سجله محمود حسن "تريزيجيه"، على استاد القاهرة الدولي.

وتلقى صلاح تمريرة حريرية من تريزيجيه في الدقيقة 67، ليسدد بيمينه من مسافة قريبة، لكن إدومي سيباندا حارس مرمى زيمبابوي وأحد نجوم اللقاء أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

سيباندا كان قد أبعد تسديدة خطيرة من تريزيجيه مطلع الشوط الثاني، بعد أن تكفّل بالتصدي لـ 3 فرص مصرية خطيرة في الدقائق الأولى من المباراة.