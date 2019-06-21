حارس زيمبابوي يتألق مرتين أمام تهديد مبكر لـ مصر

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

مروان محسن - مصر - غينيا

تألق إدمور سيباندا حارس مرمى زيمبابوي، وأنقذ فرصتين مبكرتين خطيرتين لـ مصر.

مصر تستقبل نظيرتها زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأرسل النجم محمد صلاح عرضي من الجهة اليمنى في بعد مرور دقيقة ونصف، حاول المدافع أليس موديمو إبعادها برأسها، لتأخذ طريقها نحو مرماه، قبل أن يتألق زميله سيباندا حارس المرمى ويبعدها إلى ركلة ركنية.

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لُعبَت الركنية سريعا ووصلت إلى محمد صلاح مجددا على الجهة اليسرى هذه المرة، والذي أرسل بدوره عرضية جديدة، وجدت رأسا مصرية هذه المرة ترجع لـ مروان محسن، وتسديدته وجدت يد الحارس سيباندا من جديد.

ويسعى المصريون إلى افتتاح التسجيل في منافسات أمم إفريقيا للمرة الخامسة تاريخيا.

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