خاص عدسة في الجول – توافد جماهيري ولا أروع على مدرجات استاد القاهرة في افتتاح كأس الأمم
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 20:15
كتب : علا أحمد وأحمد مصطفى
الجماهير المصرية كانت على الموعد. مدرجات استاد القاهرة في أبهى صورة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.
منتخب مصر يواجه منتخب زيمبابوي في العاشرة مساءً على استاد القاهرة في افتتاح كأس أمم إفريقيا.
وتوافدت الجماهير المصرية على مدرجات استاد القاهرة منذ الصباح الباكر قبل أن تُغلق بوابات الدخول في السادسة والنصف مساءً.
عدسة FilGoal.com كانت حاضرة والتقطت التوافد الجماهيري الكبير على استاد القاهرة.
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