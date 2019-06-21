لاعب أرسنال السابق: ماني سيتفوق على صلاح لأن السنغال أفضل من مصر

يتوقع لوران إيتامي مايير لاعب أرسنال والكاميرون السابق تألق ساديو ماني في كأس إفريقيا 2019، أكثر من زميله في ليفربول، محمد صلاح، وذلك لقوة منتخب السنغال.

وقال لوران خلال حدث لشركة bwin:"سيكون تنافسا قويا بين ماني وصلاح لكن الأول سيتفوق وسيسجل أكثر في كأس إفريقيا. السنغال أفضل من مصر وهذا يمهد طريق ماني لتسجيل الأهداف والفوز بجائزة الحذاء الذهبي. إذا لعبت مصر بشكل جيد، قد ينافس صلاح على الجائزة، لكني لا أرى الفريق يوفر لصلاح الفرص التي سيحصل عليها ماني".

وواصل لوران مشيدا بنجمي ليفربول "صلاح وماني يغيران طريقة تفكير اللاعبين الأفارقة الصغار حول اللعب لمنتخبات بلادهم. هذا الجيل الجديد في إفريقيا، يرون صلاح يلعب لمصر، ماني يلعب للسنغال، و(أليكس) إيوبي يلعب لنيجيريا، ويدركون أن طبيعيا اللعب لفريق بلدهم".

واستمر لوران بطل كأس إفريقيا 2000 و2002 والذي يعمل معلقا تلفزيونيا الآن "الكرة الإفريقية تواجه مشكلة بشأن اللاعبين الذين يكبرون في أوروبا ويعتادون على مستوى كرة القدم هناك ويودون استمراره، لكني أرى لاعبين مثل صلاح وماني يحطمان هذا الحاجز، ومثلهما إيوبي و(ويلفريد) زاها".

ويقود صلاح وماني منتخبي مصر والسنغال على الترتيب في كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق يوم الجمعة بمباراة الفراعنة وزيمبابوي في استاد القاهرة.

ومثلما صلاح هو أمل المصريين في البطولة القارية، يحمل ماني آمال السنغاليين في بطولة لم يتوج بها من قبل فريق أسود التيرانجا.

وحذر لوران نادي ليفربول من عدم منح صلاح وماني راحة كافية قبل انطلاق الموسم مشيرا "أيا كان ما سيحدث، ليفربول عليه أن يبدأ الموسم بدون صلاح وماني، لأنهما سيحتاجان بضعة أسابيع للراحة، وإلا سيتراجع أداء الفريق خلال الموسم. اللاعبون سيكونون مجهدين على المستويين الذهني والبدني، إن لم يحصلا على راحة كافية سيتأثر مستوى الفريق في بداية الدوري بإرهاق اللاعبين".

وأتم "هذه قد تكون مشكلة لليفربول لأن صلاح وماني سيشاركان على الأرجح في أدوار متقدمة بكأس إفريقيا".

وقدم صلاح وماني، هدافي الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع بيير أوباميانج لاعب أرسنال، أداء استثنائيا قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وخسارة الدوري بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.