مدرب نيجيريا: مصر أكثر فريق أريد تجنبه.. وميكيل: جئنا للتتويج

شدد جيرنوت رور مدرب نيجيريا أنه لا يود مواجهة منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 لإدراكه مدى قوة الفراعنة في ملعبهم الذي يحتضن البطولة القارية.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة بوروندي يوم السبت:"هناك فرق كثيرة قوية في البطولة، أحترمها جميعا. رغم ذلك، أكثر منتخب لا أود مقابلته هو مصر".

وتستهل نيجيريا مشوارها في البطولة بمواجهة بوروندي التي تشارك لأول مرة في كأس إفريقيا.

وتلعب نيجيريا، بطلة كأس إفريقيا 3 مرات سابقة، في المجموعة الثانية مع بوروندي ومدغشقر وغينيا.

ومن جانبه، أوضح جون أوبي ميكيل قائد فريق النسور الخضراء أن طموح نيجيريا هو الظفر باللقب.

وقال ميكيل العائد للمنتخب بعد غياب منذ مونديال روسيا 2018:"كانت لحظة استثنائية حين توجنا بالبطولة في 2013، لكننا هنا لنكرر ذلك ونعلم مدى صعوبة الأمر".

وتنطلق كأس إفريقيا يوم الجمعة بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في استاد القاهرة.

وتقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا في استاد الإسكندرية.