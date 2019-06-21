رسميا – بيتر تشك يعود لتشيلسي مديرا رياضيا للفريق

عاد بيتر تشيك لبيته القديم، والآن سيبدأ صفحة جديدة رفقة تشيلسي مرة أخرى.

بيتر تشيك النادي : أرسنال تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي عن تعيين بتر تشك كمدير رياضي جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيكون تشك مختصا بتوفير النصائح لكل ما يخص فريق كرة القدم، والتنسيق بين الفريق الأول والأكاديمية.

وعن ذلك قال تشك في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي "أشعر بسعادة غامرة لحصولي على فرصة جديدة في تشيلسي، ولكي أخلص الجو المثالي للنجاح من أجل هذا الفريق".

وأضاف "أتطلع لتحد جديد، وأتمنى استخدام كافة خبراتي في مجال كرة القدم لتحقيق مزيد من النجاحات هنا في تشيلسي كالتي حققتها لاعبا".

كان تشك قد اعتزل كرة القدم نهائيا بنهاية الموسم المنقضي رفقة أرسنال، وكانت المباراة الأخيرة له رفقة المدفعجية أمام تشيلسي تحديدا في نهائي الدوري الأوروبي.