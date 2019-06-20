أحمد أحمد يشيد بمصر ويشكر السيسي

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على جهد كبير تم بذله استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا 2019.

وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي لكاف يوم الخميس:"أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهده الضخم والتزامه الكبير بتنظيم البطولة بهذا المستوى خلال 5 أشهر فقط، أود الثناء عليه وعلى اللجنة المنظمة. الاستعدادات تمت على وجه فائق السرعة والإشارة حاليا باتت خضراء للنجاح بدليل ما شاهده العالم في قرعة الأهرامات".

وواصل أحمد المنتمي لمدغشقر "مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات، تم تدارك المشاكل مؤخرا لتخرج النسخة الحالية من البطولة في أبهى صورة. مصر كبيرة وصاحبة حضارة عريقة، أرى النسخة الحالية ستكون الأفضل على الإطلاق. السلطات المصرية قدمت ضمانات أمنية هائلة لتنظيم البطولة، الأمور تسير بشكل رائع ولم تحدث شكوى واحدة من الأمن، والقيادة السياسية في مصر توفر كل شيء لحماية البطولة وضيوفها. مصر بذلك جهودا عظيمة من أجل تنظيم النسخة الحالية، ونشعر أننا في مصر حاليا داخل بيتنا، وفي مصر لا حاجة لي بحراس وأسير بدونهم فالأمر الأمني داخل مصر رائع للغاية وتشعر كأنك في تعيش في بلدك، ومسألة رفض تصاريح بعض الإعلاميين سببه أن العدد كان ضخما وكان يجب الاختيار بين الحضور".

وأضاف أحمد "لأول مرة يوجد 19 راعيا محليا لكأس إفريقيا إضافة إلى 9 رعاة عالميين، وهو ما يعكس حجم البطولة. كاف حصل بالفعل على 25% من قيمة التسويق".

وأردف "تقنية الفيديو ستستخدم لأول مرة في البطولة وبدايتها ستكون في الدور ربع النهائي مع محاولة إلغاء أي مشاكل متعلقة بها حدثت في الفترة الماضية. الدول الأعضاء في الاتحاد فضلت ذلك بعد دراسة إمكانية تطبيق التقنية مع انطلاق البطولة، لكن بسبب مشاكل تقنية وبعد مراجعة المختصين استقررنا على استخدامها بداية من دور الـ8".

وشدد أحمد أن لا علاقة له برفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة الذي يشارك في البطولة "هي مسؤولية لجنة الحكام، هي التي تختار الأسماء دون تدخل مني، إيقاف حكم أو الاعتماد عليه هو قرار لجنة الحكام ولا يمكن لأحد التدخل فيها".

وأتم "وجهنا الدعوة لأساطير من أجل الحضور، بعضهم اعتذر لأسباب مختلفة. صامويل إيتو وديدييه دروجبا ومحمود الخطيب ونوانكو كانو والحاج ضيوف ورابح ماجر، أشكرهم على تلبية الدعوة. كنت أود دعوة عيسى حياتو الرئيس السابق لكاف لكن هناك قضايا مرفوعة في مصر ضده ويوجد في قائمة المترقب وصولهم. رغم أن بانتهاء رئاسته يصبح رئيسا شرفيا لكاف ومن حقه حضور جميع البطولات، إلا أن القضاء المصري يناقش أزمته. ونهاية، أطالب أسرة كرة القدم الإفريقية بالاتحاد من أجل النجاح والابتعاد عن المشاكل الجانبية".

وعلى استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة تنطلق النسخة رقم 32 من كأس إفريقيا والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 فريقا ولأول مرة في منتصف العام الميلادي.

وتستضيف مصر العرس القاري بعدما اختارها كاف عوضا عن الكاميرون التي لم تلق استعداداتها لتنظيم البطولة قبولا لدى مسيري الاتحاد الإفريقي.

وتبدأ البطولة بمواجهة الفراعنة لمنتخب زيمبابوي في مستهل مباريات المجموعة الأولى.

وبات ملعب القاهرة في أبهى حلة لاستضافة الجمهور وافتتاح البطولة بعد تجديده. والاستاد ضمن 6 ملاعب تحتضن مباريات كأس إفريقيا.