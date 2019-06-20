ماركا: أتليتكو يعلن الخميس ضم جوهرة البرتغال

الخميس، 20 يونيو 2019 - 10:11

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - بنفيكا

بات إعلان أتليتكو مدريد التعاقد مع الشاب الموهوب جواو فيليكس أقرب من أي وقت مضى وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية والتي أشارت إلى أن الفريق المدريدي ضم اللاعب فعلا.

وكتبت ماركا أن فيليكس، لاعب منتخب البرتغال والبالغ عمره 19 عاما، تخطى الكشف الطبي في أتليتكو مدريد ووقع على عقد انتقاله إلى الفريق.

ويبدو أن فريق روخيبلانكوس كان يضع الرتوش الأخيرة على صفقته الجديدة، فيليكس، الذي يشبهه البعض بروي كوستا وجواو بينتو نجمي البرتغال السابقين.

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وسعى أتليتكو في سوق الانتقالات لتعويض رحيل نجمه أنطوان جريزمان الذي لم يكشف بعد عن وجهته المقبلة.

وفيليكس يلعب كمهاجم أو جناح وسجل 15 هدفا مع بنفيكا بالموسم المنصرم.

ووجد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال نفسه مضطرا لدعوة فيليكس لتمثيل الفريق بعد أداء لافت للاعب المتوج بالدوري البرتغالي مع بنفيكا.

وتوج فيليكس مع البرتغال بدوري أمم أوروبا بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف.

جواو فيليكس أتليتكو مدريد

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