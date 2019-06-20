ماركا: أتليتكو يعلن الخميس ضم جوهرة البرتغال
الخميس، 20 يونيو 2019 - 10:11
كتب : FilGoal
بات إعلان أتليتكو مدريد التعاقد مع الشاب الموهوب جواو فيليكس أقرب من أي وقت مضى وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية والتي أشارت إلى أن الفريق المدريدي ضم اللاعب فعلا.
جواو فيليكس
النادي : بنفيكا
وكتبت ماركا أن فيليكس، لاعب منتخب البرتغال والبالغ عمره 19 عاما، تخطى الكشف الطبي في أتليتكو مدريد ووقع على عقد انتقاله إلى الفريق.
ويبدو أن فريق روخيبلانكوس كان يضع الرتوش الأخيرة على صفقته الجديدة، فيليكس، الذي يشبهه البعض بروي كوستا وجواو بينتو نجمي البرتغال السابقين.
وسعى أتليتكو في سوق الانتقالات لتعويض رحيل نجمه أنطوان جريزمان الذي لم يكشف بعد عن وجهته المقبلة.
وفيليكس يلعب كمهاجم أو جناح وسجل 15 هدفا مع بنفيكا بالموسم المنصرم.
ووجد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال نفسه مضطرا لدعوة فيليكس لتمثيل الفريق بعد أداء لافت للاعب المتوج بالدوري البرتغالي مع بنفيكا.
وتوج فيليكس مع البرتغال بدوري أمم أوروبا بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف.