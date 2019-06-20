معاناة الأرجنتين.. سكالوني: محظوظون بالبقاء أحياء

الخميس، 20 يونيو 2019 - 09:59

كتب : FilGoal

الأرجنتين - باراجواي - ميسي

لم ينكر ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن فريقه كان محظوظا بإدراك التعادل أمام باراجواي يوم الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، وهي نتيجة أبقت على حظوظ التانجو في المنافسة القارية.

وقال سكالوني بعد المباراة في تصريحات صحفية:"الحل الآن أن علينا الفوز. نحن محظوظون بالبقاء أحياء. علينا أن نلعب مثلما ظهرنا في الشوط الثاني، أن نلعب بتوازن ونستطيع التعامل مع المباراة".

وواصل سكالوني الذي جمع نقطة من أول جولتين في البطولة المقامة بالبرازيل "الشوط الأول لم يكن جيدا، لعبنا بيأس في أوقات ولم نقدر على التحكم في اللعب أو خلق فرص. فريق مثل الأرجنتين، عليه الفوز دائما، الضربة الأولى تكون صعبة، لكننا شددنا للاعبين بين الشوطين أننا استقبلنا مجرد هدف واحد".

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بعد السقوط أمام كولومبيا والتعادل أمام باراجواي بات لزاما على رفاق ليونيل ميسي نجم برشلونة أن يفوزوا على قطر بطلة كأس آسيا 2019.

ولتضمن الأرجنتين حضورها في الدور ربع النهائي لابد أن تهزم قطر وألا تفوز باراجواي على كولومبيا. وإلا ستنتظر نتائج المجموعتين الأولى والثالثة أملا في العبور إلى دور الـ8 كفريق من أفضل اثنين يحتل المركز الثالث.

وقدمت الأرجنتين أداء مخيبا حتى اللحظة في البطولة القارية التي تستضيفها البرازيل.

وسجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في البطولة من ركلة جزاء استعان الحكم بالفيديو لاحتسابها.

الأرجنتين كوبا أمريكا

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