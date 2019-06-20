انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(1) باراجواي.. تعثر ثاني للتانجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1

ق 67: التغيير الثاني للأرجنتين بنزول دي ماريا بدلا من مارتينيز

ق 63: جونزاليز يهدر ركلة الجزاء ويتصدى لها الحارس أرماني

ق 61: أوتاميندي يرتكب ركلة جزاء لباراجواي

ق 57: جوووووول ميسي يسجل الهدف الأول له في البطولة ويتعادل للأرجنتين من ركلة الجزاء

ق 53: الحكم يعود للفيديو ويحتسب ركلة جزاء للأرجنتين بعدما لمست الكرة يد مدافع باراجواي بعد تسديدة لو سيلسو

ق 51: هجمة خطيرة للغاية من منتخب الأرجنتين بعدما وصلت الكرة إلى أجويرو داخل منطقة الجزاء ليلعب عرضية يقابلها لو سيلسو بتسديدة وتصطدم بالعارضة قبل أن تعود إلى ميسي الذي سدد وأبعدها الحارس لركلة ركنية

ق 46: التغيير الأول لمنتخب الأرجنتين بنزول سيرخيو أجويرو بدلا من روبيرتو بيرييرا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: أرماني حارس الأرجنتين يخرج من مرماه ويتدخل بقوة على لاعب أوروجواي ليحصل على إنذار

ق 37: جووووول باراجاوي يسجل الهدف الأول بشكل مفاجئ في الأرجنتين عن طريق ريتشارد سانشيز

ق 28: أخطر هجمة لمنتخب باراجواي بعدما انطلق ديرليس جونزاليز بسرعة وسدد كرة أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية

ق 10: اللعب منحصر في وسط الملعب دون خطورة على المرمى

انطلاق المباراة