انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(1) باراجواي.. تعثر ثاني للتانجو

الخميس، 20 يونيو 2019 - 02:13

كتب : FilGoal

الأرجنتين - باراجواي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة

تشكيل الأرجنتين - ميسي يقود الهجوم في غياب أجويرو ودي ماريا بالفيديو - كولومبيا أول المتأهلين وتضعف أحلام قطر في كوبا أمريكا برأسية زاباتا بعد الخسارة بسباعية.. لاعب كوبا يهرب من معسكر المنتخب أثناء إقامة الكأس الذهبية رسميا - الوداد يعلن انضمام مدافع لمنتخب المغرب بدلا من دا كوستا المصاب

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1

ق 67: التغيير الثاني للأرجنتين بنزول دي ماريا بدلا من مارتينيز

ق 63: جونزاليز يهدر ركلة الجزاء ويتصدى لها الحارس أرماني

ق 61: أوتاميندي يرتكب ركلة جزاء لباراجواي

ق 57: جوووووول ميسي يسجل الهدف الأول له في البطولة ويتعادل للأرجنتين من ركلة الجزاء

ق 53: الحكم يعود للفيديو ويحتسب ركلة جزاء للأرجنتين بعدما لمست الكرة يد مدافع باراجواي بعد تسديدة لو سيلسو

ق 51: هجمة خطيرة للغاية من منتخب الأرجنتين بعدما وصلت الكرة إلى أجويرو داخل منطقة الجزاء ليلعب عرضية يقابلها لو سيلسو بتسديدة وتصطدم بالعارضة قبل أن تعود إلى ميسي الذي سدد وأبعدها الحارس لركلة ركنية

ق 46: التغيير الأول لمنتخب الأرجنتين بنزول سيرخيو أجويرو بدلا من روبيرتو بيرييرا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: أرماني حارس الأرجنتين يخرج من مرماه ويتدخل بقوة على لاعب أوروجواي ليحصل على إنذار

ق 37: جووووول باراجاوي يسجل الهدف الأول بشكل مفاجئ في الأرجنتين عن طريق ريتشارد سانشيز

ق 28: أخطر هجمة لمنتخب باراجواي بعدما انطلق ديرليس جونزاليز بسرعة وسدد كرة أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية

ق 10: اللعب منحصر في وسط الملعب دون خطورة على المرمى

انطلاق المباراة

ميسي الأرجنتين باراجواي كوبا أمريكا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الموقف يتأزم.. ميسي يمنح الأرجنتين تعادلا مع باراجواي وينتظر هدية كولومبيا 44 دقيقة | أمريكا
أبو ريدة: استضافة مصر لمونديال الشباب واردة.. ونتطلع لاحتضان السوبر الأوروبي 2 ساعة | مصر 2019
انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(1) باراجواي.. تعثر ثاني للتانجو 3 ساعة | أمريكا
تشكيل الأرجنتين - ميسي يقود الهجوم في غياب أجويرو ودي ماريا 3 ساعة | أمريكا
مروان محسن: لا ألتفت إلى الانتقادات.. وأعد الجماهير المصرية بلقب كأس الأمم 3 ساعة | مصر 2019
أبو ريدة: تنظيم كأس الأمم نظرة مستقبلية لتجهيز الملاعب وعودة الجماهير 3 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 معلول بعد الاستبعاد من أمم إفريقيا: انتظروني في المدرجات لتشجيع بلادي.. ورسالة لجمهور الأهلي 4 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا

قد ينال إعجابك