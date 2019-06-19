انتهت كوبا أمريكا - كولومبيا (1)-(0) قطر.. هزيمة أولى للعنابي
الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 23:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا ضد قطر في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.
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نهاية المباراة بفوز كولومبيا 1-صفر
ق 85: جوووووووووول زاباتا يسجل الهدف الأول لكولومبيا برأسية رائعة في شباك العنابي
ق 51: الحكم يعود للفيديو ويلغي قرار ركلة الجزاء ويحتسب ركلة ركنية
ق 49: ركلة جزاء لكولومبيا بعدما لمست الكرة يد مدافع قطر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 30: محاولات فردية من قطر للهجوم على مرمى كولومبيا
ق 20: سيطرة من كولومبيا دون خطورة على مرمى قطر
ق 6: هدف ملغي لكولومبيا بداعي التسلل
انطلاق المباراة