تقرير مغربي: بعد موافقة كاف.. باعدي بدلا من حمد الله في قائمة أسود الأطلس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 21:19

كتب : إسلام أحمد

عبد الكريم باعدي - حسنية أغادير

قالت قناة الرياضية المغربية إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على ضم المنتخب المغربي للاعب عبد الكريم باعدي بدلا من عبد الرزاق حمد الله في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر بداية من 21 يونيو.

واستبعد حمد الله من قائمة أسود الأطلس بسبب الإصابة حسبما أوردت التقارير المغربية في وقت سابق (طالع التفاصيل)

ورفض الكاف قرار ضم عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير للقائمة النهائية أولا قبل أن يعدّل قراره وفقا للتقارير المغربية.

عبد الكريم باعدي من مواليد 1996 ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

باعدي خاض مباراتان وديتين بقميص المنتخب الأول أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2019، ثم كبديل في مباراة جامبيا الودية.

وكانت بعثة منتخب المغرب وصلت إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء للمشاركة في أمم إفريقيا مصر 2019 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

منتخب المغرب يقع في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويستهل أسود الأطلس مبارياتهم في أمم إفريقيا مصر 2019 بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو الجاري في استاد السلام.

المغرب مصر 2019

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