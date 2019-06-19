خالد جلال للاعبي الزمالك: أنتم الأحق بلقب الدوري

وجه خالد جلال مدرب الزمالك رسالة تحفيزية للاعبيه على هامش مران الفريق يوم الأربعاء في مقر النادي.

وقال جلال للاعبين:"أنتم الأحق بلقب الدوري، كان بمقدورنا حسمه مبكرا لكن لا تزال أمامنا الفرصة".

وخاض الزمالك مباراة وحيدة تحت قيادة جلال، الذي خلف السويسري كريستيان جروس، وتعادل فيها بهدف لمثله أمام حرس الحدود في 3 يونيو الماضي.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا لمدة أربعة أيام بدءا من يوم الثلاثاء في مدينة 6 أكتوبر.

ويخوض الزمالك مباراة ودية خلال المعسكر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 68 نقطة ويسبقه بيراميدز البالغ رصيده 70 نقطة ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 74 نقطة.

وتتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري مقابل اثنتين للأهلي.

ويتوج الزمالك باللقب إذا فاز بمبارياته الثلاث أمام الإسماعيلي والجونة والأهلي.