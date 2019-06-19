بعد السقوط أمام كولومبيا.. سكالوني: لم نبدأ بعد كوبا أمريكا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - كولومبيا

شدد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن فريقه تجاوز الخسارة أمام كولومبيا في مستهل مبارياته بكوبا أمريكا 2019، مشددا على تركيزه على المواجهتين المقبلتين أمام باراجواي وقطر.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي:"البطولة بالنسبة لنا لم تبدأ بعد. المجموعة تؤدي جيدا، تخطت الهزيمة كما يجب. وددنا لو بدأنا بشكل أفضل، لكن اللاعبين استعدوا للمباراتين المقبلتين".

وواصل سكالوني الذي خسر أمام كولومبيا يوم الأحد بنتيجة 2-صفر في المجموعة الثانية بالبطولة "بعض اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100%، سننتظر للغد ونرى. الكل لديه فرصة بدء المواجهة، القرار مبني على ما نتطلع إليه في المباراة".

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واستمر سكالوني الذي يواجه باراجواي فجر الخميس "معظم الفرق الفائزة لم تسيطر مثلما فعلنا أمام كولومبيا. لو سجلنا، لتغير موقفنا. لسوء الحظ، لم نسجل ودفعنا الثمن".

ويسعى ليونيل ميسي ورفاقه لوجه مختلف تماما أمام باراجواي لإحياء أمل فريق التانجو في التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة القارية.

وتتصدر كولومبيا المجموعة ورصيدها 3 نقاط وتليها باراجواي وقطر برصيد نقطة لكل منهما والأرجنتين رابعة بلا رصيد.

وتلعب كولومبيا أمام قطر مساء الأربعاء وتواجه الأرجنتين فريق باراجواي فجر الخميس وتقام الجولة الأخيرة من المجموعة يوم الأحد.

ويتأهل إلى دور الـ8 بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

الأرجنتين كوبا أمريكا

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