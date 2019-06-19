انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0)-(0) فنزويلا.. الـVAR يقف ضد السامبا
الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 02:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل ضد فنزويلا في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019.
فيليبي كوتينيو
النادي : برشلونة
منتخب البرازيل افتتح مبارياته في المجموعة بالفوز على بوليفيا 3-صفر على ملعبه ووسط جماهيره.
بينما تعادل منتخب فنزويلا في الجولة الأولى ضد بيرو سلبيا.
📋 تشكيل البرازيل لمواجهة فنزويلا.. أرثور يعود لقيادة وسط السامبا 🇧🇷🔥#CopaAmerica pic.twitter.com/8gJ2ebvSR1— FilGoal (@FilGoal) June 19, 2019
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 88: مرة أخرى الحكم يلغي الهدف للبرازيل وتعود النتيجة للتعادل السلبي
ق 86: جووووول كوتينيو يسجل الهدف الأول بعد عمل رائع من المهاجم إيفرتون
ق 72: التغيير الثالث للبرازيل بنزول إيفرتون بدلا من نيريس
ق 62: إلغاء هدف خيسوس بداعي التسلل على فيرمينو بعد العودة للـVAR
ق 59: جووووول الهدف الأول للبرازيل عن طريق جابريال خيسوس
ق 57: تغيير ثاني للسامبا بنزول فيرناندينيو بدلا من كاسيميرو
ق 46: تغيير أول للبرازيل بنزول خيسوس بدلا من ريتشاليسون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 38: فيرمينو يسجل الهدف الأول للبرازيل ولكن الحكم لم يحتسبه بسبب خطأ من مهاجم البرازيل ضد مدافع فنزويلا
ق 25: السطيرة لا تزال للبرازيل في محاولة لتسجيل الهدف الأول
ق 19: رأسية رائعة من سالمون روندون تمر جوار مرمى أليسون في هجمة خطيرة لفنزويلا
ق 15: تسديدة قوية من نيريس تمر بجوار مرمى فنزويلا
ق 10: سطيرة تامة للبرازيل على مجريات اللعب ومحاولات على مرمى فنزويلا ولكن دون خطورة حقيقية
انطلاق المباراة