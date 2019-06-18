انتهت كوبا أمريكا - تشيلي (4)-(0) اليابان.. بداية قوية لحامل اللقب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

تشيلي - اليابان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلي ضد اليابان في كوبا أمريكا.

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ويبدأ منتخب تشيلي حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا الذي يحمله من النسختين الماضيتين للبطولة.

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نسخة خاصة من كوبا أمريكا تقام في البرازيل بمشاركة 16 منتخبا ويظهر منتخب اليابان للمرة الثانية في البطولة.

بينما يشارك للمرة الأولى من قارة آسيا قطر وأستراليا.

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نهاية المباراة بفوز تشيلي 4-0 على اليابان

ق 83: جوووووول فاراجاس يسجل الرابع بطريقة رائعة مستغلا خطأ دفاع وحارس اليابان

ق 82: جووووول سانشيز يضيف الثالث بضربة رأسية رائعة

ق 65: اختراق من تاكيفوسا كوبو ومراوغة لدفاع تشيلي قبل أن يسدد في الشباك الخارجية

ق 56: أياسي يويدا مهاجم اليابان يهدر فرصة سهلة أمام المرمى بعد عرضية من الناحية اليمنى

ق 54: جووووول الهدف الثاني لمنتخب تشيلي بتسديدة رائعة من فاراجاس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلي 1-0

ق 45: أياسي يويدا يهدر فرصة التعادل لليابان بعدما استغل خطأ في دفاع تشيلي وانفرد بالمرمى ومر من الحارس قبل أن يسدد خارج الملعب

ق 41: جوووووول الهدف الأول لتشيلي عن طريق إيريك بولجار بضربة رأسية رائعة

ق 35: تسديدة أخرى من سانشيز في الدقيقة ذاتها بعدما استغل خطأ دفاع اليابان في إبعاد الكرة وسدد تصويبة أرضية مرت بجوار القائم

ق 35: تسديدة قوية من أليكسيس سانشيز تمر أعلى العارضة

ق 30: مستوى اللعب منخفض ولا خطورة على المرمى من الجانبين

ق 21: سانشيز يسقط على الأرض بعد تدخل قوي من أحد لاعب اليابان ويخرج لتلقي العلاج

ق 13: تسديدة من فيدال ولكن أعلى المرمى

ق 5: سيطرة من تشيلي ولكن دون خطورة

انطلاق المباراة

تشيلي اليابان كوبا أمريكا

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