التشكيل - فيدال وسانشيز يبدأن حملة دفاع تشيلي عن لقبها.. ولاعب ريال مدريد يقود اليابان
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 00:35
كتب : إسلام أحمد
يعتمد رينالدو رويدا المدير الفني الكولومبي على تشكيل يضم مخضرمي منتخب تشيلي في افتتاح مشوار حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا.
ويتواجد 11 لاعبا فقط في قائمة اللاروخا من اللاعبين الذين توجوا بلقب كوبا أمريكا 2016.
وتستهل تشيلي حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة اليابان الذي يشارك للمرة الثانية بعد 20 عاما من المشاركة الأولى في كوبا أمريكا.
وجاء تشكيل اللاروخا كالتالي:
حراسة المرمى: أرياس
الدفاع: ماوريسيو إيسلا – جاري ميديل – جرييميو ماريبان - جيان بوسيجور.
الوسط: إيريك بوليجار – تشارلز أرانجويز – أرتورو فيدال – جوزيه فونزاليدا.
المهاجم: أليكسيس سانشيز – إدواردو فارجاس.
🚨 Formación definida de #LaRoja para el debut en la #CopaAmerica
👊 ¡Vamos con todo!
🇨🇱🆚🇯🇵
⏰ 19:00 horas
📺 CDF, DirecTV, Canal 13 y TVN#VamosChile pic.twitter.com/BUa0oyTlW6— Selección Chilena (@LaRoja) June 17, 2019
بينما يعتمد المنتخب الياباني على تيكفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الجديد والذي يعد أصغر لاعب في البطولة.
فيما جاء تشكيل الساموراي كالتالي:
حراسة المرمى: كيسوكي أوساكا.
الدفاع: ناموشي يودا – ياتا ناكايما – تاكهيرو تومياسو.
الوسط: تيكفوسا كوبو – جوكو شيباكاسي - تيروكي هارا - داكاي سوجيوكا – ديازن مايدا – شويا ناكاجيما.
الهجوم: أياسي أودا.
＼スタメン発表！／
GK大迫
FP植田、原、冨安、杉岡、前田、中山、柴崎(C)、中島、久保、上田
🏆CONMEBOLコパアメリカブラジル2019
🇯🇵#SAMURAIBLUE 🆚 チリ🇨🇱
📅日本時間6/18(火)8:00KO
📍Estadio Morumbi
📺DAZN
✅https://t.co/of2MKjPDJD#daihyo #jfa #コパアメリカ #Copaamerica pic.twitter.com/Mk0BYESbdY— サッカー日本代表 (@jfa_samuraiblue) June 17, 2019