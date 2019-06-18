التشكيل - فيدال وسانشيز يبدأن حملة دفاع تشيلي عن لقبها.. ولاعب ريال مدريد يقود اليابان

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 00:35

كتب : إسلام أحمد

فيدال

يعتمد رينالدو رويدا المدير الفني الكولومبي على تشكيل يضم مخضرمي منتخب تشيلي في افتتاح مشوار حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا.

ويتواجد 11 لاعبا فقط في قائمة اللاروخا من اللاعبين الذين توجوا بلقب كوبا أمريكا 2016.

وتستهل تشيلي حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة اليابان الذي يشارك للمرة الثانية بعد 20 عاما من المشاركة الأولى في كوبا أمريكا.

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وجاء تشكيل اللاروخا كالتالي:

حراسة المرمى: أرياس

الدفاع: ماوريسيو إيسلا – جاري ميديل – جرييميو ماريبان - جيان بوسيجور.

الوسط: إيريك بوليجار – تشارلز أرانجويز – أرتورو فيدال – جوزيه فونزاليدا.

المهاجم: أليكسيس سانشيز – إدواردو فارجاس.

بينما يعتمد المنتخب الياباني على تيكفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الجديد والذي يعد أصغر لاعب في البطولة.

فيما جاء تشكيل الساموراي كالتالي:

حراسة المرمى: كيسوكي أوساكا.

الدفاع: ناموشي يودا – ياتا ناكايما – تاكهيرو تومياسو.

الوسط: تيكفوسا كوبو – جوكو شيباكاسي - تيروكي هارا - داكاي سوجيوكا – ديازن مايدا – شويا ناكاجيما.

الهجوم: أياسي أودا.

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