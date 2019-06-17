انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (4)-(0) الإكوادو.. رفاق سواريز يتألقون

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

أوروجواي - الإكوادور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوروجواي ضد الإكوادور في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة

بالفيديو - قطر تعود من بعيد وتخطف تعادلا مثيرا أمام باراجواي في كوبا أمريكا بالفيديو - فوز عسير لمصر على غينيا في اختبار قوي قبل كأس إفريقيا استعدادات أمم إفريقيا – السنغال تفوز على نيجيريا حمد الله: كنت أتمنى تمثيل المغرب في أمم إفريقيا.. ولكن الحلم تأجل

نهاية المباراة بفوز أوروجواي برباعية دون رد

ق 77: جوووووووول الرابع لأوروجواي عن طريق مدافع الإكوادور بالخطأ في مرماه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووووووول سواريز يضيف الثالث

ق 33: جوووووووووول كافاني يسجل الثاني بطريقة رائعة

ق 21: طرد جوزيه كوينتيروز مدافع الإكوادور

ق 6: جووووول لودييرو يسجل الهدف الأول الرائع لأوروجواي.

انطلاق المباراة

أوروجواي الإكوادور كوبا أمريكا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - جئنا لنفوز باللقب.. أوروجواي ترسل تهديدا لمنتخبات كوبا أمريكا برباعية في الإكوادور 2 ساعة | أمريكا
مدرب غينيا: قدمنا لمصر هدية.. وصلاح في القمة 3 ساعة | مصر 2019
ليكيب تُفجرها: سان جيرمان يستعد لبيع نيمار هذا الصيف.. بشرط 3 ساعة | أوروبا
رمزي: لم نتخلص من أخطاء الدفاع والوسط.. ورسالة تحذير للاعبي المنتخب قبل كأس الأمم 3 ساعة | مصر 2019
انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (4)-(0) الإكوادو.. رفاق سواريز يتألقون 3 ساعة | أمريكا
أجيري: حققنا أقصى استفادة من مواجهتي تنزانيا وغينيا.. استقريت على تشكيل الافتتاح 3 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك