استعدادات أمم إفريقيا - منافس مصر.. زيمبابوي تعجز أمام تنزانيا لتتعادلان في ملعب السكة الحديد

في آخر مباراة إعدادية ودية للفريقين قبل كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق يوم الجمعة، تعادل منتخبا زيمبابوي وتنزانيا في ملعب السكة الحديد بالقاهرة بنتيجة 1-1 يوم الأحد.

وكانت المباراة غير مذاعة تلفزيونية ولم يذكر الحسابان الرسميان للمنتخبان في تويتر أية تفاصيل عنها سوى النتيجة.

وتستعد زيمبابوي لمواجهة مصر في استاد القاهرة يوم الجمعة بافتتاح كأس إفريقيا. ويلعب الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وتشارك تنزانيا في البطولة وتلعب في المجموعة الثالثة مع كينيا والجزائر وكوت ديفوار.

وفي إطار الاستعداد للبطولة أيضا، وفي قطر، أقيمت مباراة ودية لم تذاع تلفزيونيا بين الجزائر ومالي والتي تفوق فيها ثعالب الصحراء بنتيجة 3-2.

وسجل بغداد بونجاح ويوسف بلايلي وأندي ديلور أهداف الجزائر التي خاضت آخر مباراة إعدادية للبطولة والتي تبدأها يوم الأحد بمواجهة كينيا.

وتشارك مالي في البطولة وتلعب في المجموعة الخامسة مع موريتانيا وأنجولا وتونس.