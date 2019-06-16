استعدادات أمم إفريقيا - منافس مصر.. زيمبابوي تعجز أمام تنزانيا لتتعادلان في ملعب السكة الحديد

الأحد، 16 يونيو 2019 - 23:52

كتب : FilGoal

زيمبابوي

في آخر مباراة إعدادية ودية للفريقين قبل كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق يوم الجمعة، تعادل منتخبا زيمبابوي وتنزانيا في ملعب السكة الحديد بالقاهرة بنتيجة 1-1 يوم الأحد.

وكانت المباراة غير مذاعة تلفزيونية ولم يذكر الحسابان الرسميان للمنتخبان في تويتر أية تفاصيل عنها سوى النتيجة.

وتستعد زيمبابوي لمواجهة مصر في استاد القاهرة يوم الجمعة بافتتاح كأس إفريقيا. ويلعب الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

أخبار متعلقة

فيديو في الجول - نجوم مصر يختارون أفضل قميص للمنتخب عبر التاريخ دونجا: استفدنا للغاية من ودية غينيا.. وصلاح رمز لـ مصر هاني رمزي: وصلنا لمستوى نريده.. وتحزنني هفواتنا المتكررة أحمد علي يتحدث عن تعليمات أجيري لمساعدة صلاح وتريزيجيه

وتشارك تنزانيا في البطولة وتلعب في المجموعة الثالثة مع كينيا والجزائر وكوت ديفوار.

وفي إطار الاستعداد للبطولة أيضا، وفي قطر، أقيمت مباراة ودية لم تذاع تلفزيونيا بين الجزائر ومالي والتي تفوق فيها ثعالب الصحراء بنتيجة 3-2.

وسجل بغداد بونجاح ويوسف بلايلي وأندي ديلور أهداف الجزائر التي خاضت آخر مباراة إعدادية للبطولة والتي تبدأها يوم الأحد بمواجهة كينيا.

وتشارك مالي في البطولة وتلعب في المجموعة الخامسة مع موريتانيا وأنجولا وتونس.

زيمبابوي تنزانيا الجزائر كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب غينيا: قدمنا لمصر هدية.. وصلاح في القمة 48 دقيقة | مصر 2019
ليكيب تُفجرها: سان جيرمان يستعد لبيع نيمار هذا الصيف.. بشرط 52 دقيقة | أوروبا
رمزي: لم نتخلص من أخطاء الدفاع والوسط.. ورسالة تحذير للاعبي المنتخب قبل كأس الأمم ساعة | مصر 2019
مباشر كوبا أمريكا - أوروجواي (3)-(0) الإكوادور.. الشوط الثاني ساعة | أمريكا
أجيري: حققنا أقصى استفادة من مواجهتي تنزانيا وغينيا.. استقريت على تشكيل الافتتاح ساعة | مصر 2019
سالجادو: نطمئن المصريين.. سنقاتل ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك