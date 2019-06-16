انتهت كوبا أمريكا - باراجواي (2)-(2) قطر.. تعادل أول للعنابي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باراجواي ضد قطر في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

وتقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل لأول مرة بمشاركة 16 منتخبا من بينهم قطر وأستراليا.

ــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 77: جوووول خوخي بوعلام يسجل التعادل للقطر

ق 68: جوووول المعز علي يقلص الفارق بتسديدة صاروخية

ق 55: جوووووووووول جونزاليس يسجل هدفا صاروخيا

ق 51: الحكم يحتسب هدفا لصالح باراجواي ثم يلغيه بداعي التسلل بعد الرجوع للفار

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 16: المعز علي يهدر فرصة التعادل بطريقة غريبة أمام المرمى الخالي

ق 4: جوووووول الهدف الأول لباراجواي سجله أوسكار كاردوزو

ق 3: ركلة جزاء مبكرة لمنتخب باراجواي بعدما لمست الكرة يد مدافع قطر

انطلاق المباراة