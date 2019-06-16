انتهت كوبا أمريكا - باراجواي (2)-(2) قطر.. تعادل أول للعنابي

الأحد، 16 يونيو 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

باراجواي - قطر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باراجواي ضد قطر في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

تابع تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

وتقام بطولة كوبا أمريكا في البرازيل لأول مرة بمشاركة 16 منتخبا من بينهم قطر وأستراليا.

ــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 77: جوووول خوخي بوعلام يسجل التعادل للقطر

ق 68: جوووول المعز علي يقلص الفارق بتسديدة صاروخية

ق 55: جوووووووووول جونزاليس يسجل هدفا صاروخيا

ق 51: الحكم يحتسب هدفا لصالح باراجواي ثم يلغيه بداعي التسلل بعد الرجوع للفار

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 16: المعز علي يهدر فرصة التعادل بطريقة غريبة أمام المرمى الخالي

ق 4: جوووووول الهدف الأول لباراجواي سجله أوسكار كاردوزو

ق 3: ركلة جزاء مبكرة لمنتخب باراجواي بعدما لمست الكرة يد مدافع قطر

انطلاق المباراة

قطر باراجواي كوبا أمريكا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - جئنا لنفوز باللقب.. أوروجواي ترسل تهديدا لمنتخبات كوبا أمريكا برباعية في الإكوادور 2 ساعة | أمريكا
مدرب غينيا: قدمنا لمصر هدية.. وصلاح في القمة 3 ساعة | مصر 2019
ليكيب تُفجرها: سان جيرمان يستعد لبيع نيمار هذا الصيف.. بشرط 3 ساعة | أوروبا
رمزي: لم نتخلص من أخطاء الدفاع والوسط.. ورسالة تحذير للاعبي المنتخب قبل كأس الأمم 3 ساعة | مصر 2019
انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (4)-(0) الإكوادو.. رفاق سواريز يتألقون 3 ساعة | أمريكا
أجيري: حققنا أقصى استفادة من مواجهتي تنزانيا وغينيا.. استقريت على تشكيل الافتتاح 3 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك