تابع مباشرة آخر مباراة إعدادية لمصر قبل كأس إفريقيا والتي يستضيف فيها الفراعنة منتخب غينيا يوم الأحد في ملعب برج العرب.

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نهاية المباراة

ق85: هدف ثالث لمصر سجله عمر جابر

ق77: أحمد علي يسجل الهدف الثاني لمصر

ق63: غينيا تسجل هدف التعادل

ق61: محمد صلاح يشارك بدلا من وليد سليمان

ق60: خروج عبد الله السعيد ومروان محسن ودخول عمرو وردة وأحمد علي

تغييران في مصر مع بداية الشوط الثاني، دخول نبيل عماد وأيمن أشرف بدلا من طارق حامد وأحمد منصور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق11: مروان محسن جوووووووووول من تسديدة رائعة من مسافة بعيدة إثر تمريرة بينية رائعة من عبد الله السعيد

انطلاق المباراة