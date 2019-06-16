داني ألفيش: أحتاج فريقا قادرا على تحقيق طموحي

الأحد، 16 يونيو 2019 - 18:39

كتب : FilGoal

داني ألفيش

بالنسبة لداني ألفيش قائد منتخب البرازيل، باريس سان جيرمان لم يحقق له ما كان يطمح إليه، لربما الاكتفاء بالتتويجات المحلية لم يثلج صدر لاعب تزعم القارة العجوز 3 مرات مع برشلونة.

داني ألفيش

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال ألفيش البالغ عمره 36 عاما في حوار مع صحيفة سبورت الإسبانية:"أحب الناس في باريس سان جيرمان، لكن بالحديث عن الناحية الرياضية، لم نحقق النتائج التي توقعناها وأنا في حاجة إلى فريق يعرف حقا كيف ينافس لأحقق ما أطمح إليه".

وواصل ألفيش الذي يخوض حاليا بطولة كوبا أمريكا في بلده البرازيل "أركز الآن على الفريق الوطني، أريد تقديم منافسة رائعة ثم أحدد مستقبلي لاحقا، سواء البقاء أو الرحيل. الآن لا أعلم ما الذي سيحدث. مستقبلي يعتمد على العروض التي ستقدم لي".

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وأتم مثنيا على نفسه "أنا مثل النبيذ الجيد، الوقت يمر وأصبح أفضل".

وحقق ألفيش 6 ألقاب محلية مع باريس على مدار موسمين. وينتهي عقد اللاعب مع الفريق في 30 يونيو.

وعجز باريس سان جيرمان عن الذهاب بعيدا في بطولة دوري أبطال أوروبا وودع من الدور ثمن النهائي على يد مانشستر يونايتد.

ودوري أبطال أوروبا هي البطولة التي يسعى لاقتناصها باريس منذ سنوات وأنفق مالا كثيرا لينتدب لاعبين قادرين على قيادته للقبها لكن لم يحالفه الحظ حتى اللحظة.

داني ألفيش باريس سان جيرمان

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