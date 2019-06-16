استراحة محارب؟ بوفون: لم أقبل دور البديل في باريس.. وقد أرتاح عاما

الأحد، 16 يونيو 2019 - 18:04

كتب : FilGoal

جيانلويجي بوفون

كشف الإيطالي جيانلويجي بوفون الحارس المخضرم الراحل للتو عن فريق باريس سان جيرمان أن سبب تركه للأخير هو عدم قبوله بدور الرجل الثاني في حماية عرين بطل فرنسا.

جيانلويجى بوفون

النادي : باريس سان جيرمان

وقال اللاعب البالغ عمره 41 عاما في حوار مع صحيفة كوريري ديلوسبورت الإيطالية:"باريس أخبرني منذ 5 أشهر أني سأكون الحارس الثاني في الموسم المقبل. كان لدي وقت للتفكير بالأمر وتوصلت أن هذا ليس لي، فتخليت عن مال كثير وتمديد العقد لموسم إضافي. طلبهم كان شرعيا تماما، أتفهمه، كان عرضا مغريا".

ثم استدرك بطل كأس العالم 2006 "لكن في سن الـ41، لدي حاجة جسدية لترجمة أحاسيسي إلى طاقة، أحلام، الشعور أن تكون جزءا من شيء. الآن أجد نفسي في موقف شبيه بما كان عليه الأمر في الصيف الماضي، أشعر براحة نفسية كبيرة، باسترخاء تام، كل الاحتمالات مفتوحة وقد يتضح كل شيء في غضون 12 شهرا أو 15 يوما".

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وأتم "وصلتني عروض رائعة، لكن لو لم أجد الحافز المناسب قد أقرر أن آخذ عاما لنفسي، سنة أتعلم فيها".

وأمضى بوفون موسما في عاصمة فرنسا بعد رحيله عن يوفنتوس الفريق الذي دافع عن شعاره 17 عاما.

وشارك بوفون في 25 مباراة مع باريس بالموسم المنصرم وكان بديلا للحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وصرح وكيل بوفون أن الأخير مهتم باللعب في بورتو البرتغالي. وقالت تقارير إن برشلونة يفكر في التعاقد مع الحارس المخضرم.

بوفون باريس سان جيرمان

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