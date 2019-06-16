مكالمة حاسمة.. تقرير: ميسي لعب دورا في إقناع جريزمان ببرشلونة

لم يقتصر الأمر على مفاوضات مسؤولين يجلسون في غرف اجتماعات يتحدثون عن أموال الصفقة، وإنما أهم لاعبي فريق بلاوجرانا لم يتردد في مهاتفة أنطوان جريزمان لإقناعه أن كامب نو هو الأفضل له وفقا لما ذكرته ميرور.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن ليونيل ميسي، قائد برشلونة، اتصل بالفرنسي جريزمان مفسرا له كيف سيكون الفريق متجانسا ورائعا عندما يرتدي الأخير القميص الأزرق والأحمر.

وكتبت أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 110 ملايين جنيه إسترليني.

وليس برشلونة فقط المهتم بالحصول على خدمات بطل كأس العالم 2018 البالغ عمره 28 عاما، مانشستر يونايتد يتمنى انتداب المهاجم الأشقر وحدد سعرا قيمته 95 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت ميرور إلى أن مشكلة يونايتد ليست في القيمة التي يعرضها لربح الصفقة، وإنما في رغبة جريزمان في مزاملة ميسي في الميدان.

ويبدو جريزمان في طريقه من عاصمة إسبانيا إلى برشلونة بعدما صرح المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد أن اللاعب سينتقل إلى النادي الكاتالوني.

وأعلن جريزمان مع نهاية الموسم المنصرم أنه سيرحل عن فريق أتليتكو مدريد.

ولم يعلن اللاعب حتى الآن عن ناديه الجديد.