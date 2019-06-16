خبر في الجول - وليد صلاح عبد اللطيف مدير فني لقطاع ناشئين الزمالك

الأحد، 16 يونيو 2019 - 13:28

كتب : FilGoal

وليد صلاح عبد اللطيف

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين وليد صلاح عبد اللطيف في منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي.

كما تم الاستقرار على تعيين أيمن عبد العزيز في منصب مدير المدرسة الأساسية بقطاع الناشئين بالنادي.

وكان قد تم ترشيح عبد الحميد بسيوني للعمل في الجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك تحت قيادة خالد جلال.

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ومن المتوقع أن يحل عبد الحميد بسيوني بدلا من نبيل محمود.

وسبق لبسيوني العمل كمدير لمدرسة الكرة في الزمالك في وقت سابق.

وليد صلاح عبد اللطيف الزمالك أيمن عبد العزيز

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