انتهت - الأرجنتين (0) - (2) كولومبيا

تابع مباشرة مباراة الأرجنتين وكولومبيا يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2019.

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انتهت

** ق87 جووووووووووووووووووووووول دوفان زاباتا والثاااااني لـ كولومبيا.. عرضية داخل منطقة الجزاء ومهاجم أتالانتا يهز الشباك

** ق78 خروج أجويرو ومشاركة ماتياس سواريز لإنقاذ الأرجنتين

** ق71 جووووووووووووووووووووووول رودجر مارتينيز بوووووووم وتسديدة صاروخية تهز مرمى الأرجنتين

** ق65 فرصة خطيرة للأرجنتين عن طريق أوتاميندي يبعدها أوسبينا ببراعة قبل أن تصل لـ ميسي ولكن رأسية الأخير تمر بجانب القائم

** ق64 جيفيرسون ليرما بدلا من كوادرادو.. التغيير الثاني لـ كولومبيا

** ق54 تسديدة صاروخية من جيرمان بيتزيلا لاعب الأرجنتين يتصدى لها أوسبينا ببراعة ويحمي مرماه

** خروج دي ماريا ومشاركة رودريجو دي بول

** انطلاق الشوط الثاني

** الأرجنتين (0) - (0) كولومبيا

** استراحة

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق29 خطأ قاتل من حارس الأرجنتين كاد يُكلف منتخب بلاده هدفا

** ق25 الأرجنتين (0) - (0) كولومبيا

** ق19 بطاقة صفراء أولى من نصيب فالكاو

** ق14 تغيير أول اضطراري لـ كولومبيا.. رودجر مارتينيز بدلا من لويس مورييل

** ق5 ضغط قوي من الأرجنتين على مرمى كولومبيا، والأخير يعتمد على المرتدات

الأرجنتين (0) - (0) كولومبيا

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل