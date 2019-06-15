تصطدم بيرو بنظيرتها فنزويلا في المباراة الثانية لمنافسات كوبا أمريكا 2019، على ملعب جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية.

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البرازيل تتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حصدتها من الانتصار 3-0 على بوليفيا في الليلة الماضية.

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نهاية المباراة

ق75: طرد لويس ماجو لاعب فنزويلا

ق65: فارفان يسجل هدفا لبيرو لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10: الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع للفيديو

ق7: جونزاليس يسجل الهدف الأول لبيرو

انطلاق المباراة