محدّث انتهت كوبا أمريكا - فنزويلا 0 بيرو 0.. لا فائز

السبت، 15 يونيو 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

أستراليا - بيرو

تصطدم بيرو بنظيرتها فنزويلا في المباراة الثانية لمنافسات كوبا أمريكا 2019، على ملعب جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية.

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البرازيل تتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حصدتها من الانتصار 3-0 على بوليفيا في الليلة الماضية.

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نهاية المباراة

ق75: طرد لويس ماجو لاعب فنزويلا

ق65: فارفان يسجل هدفا لبيرو لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10: الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع للفيديو

ق7: جونزاليس يسجل الهدف الأول لبيرو

انطلاق المباراة

بيرو فنزويلا كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2019

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