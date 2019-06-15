محدّث انتهت كوبا أمريكا - فنزويلا 0 بيرو 0.. لا فائز
السبت، 15 يونيو 2019 - 20:50
كتب : FilGoal
تصطدم بيرو بنظيرتها فنزويلا في المباراة الثانية لمنافسات كوبا أمريكا 2019، على ملعب جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية.
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البرازيل تتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط حصدتها من الانتصار 3-0 على بوليفيا في الليلة الماضية.
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نهاية المباراة
ق75: طرد لويس ماجو لاعب فنزويلا
ق65: فارفان يسجل هدفا لبيرو لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق10: الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع للفيديو
ق7: جونزاليس يسجل الهدف الأول لبيرو
انطلاق المباراة