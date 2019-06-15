بالفيديو - شباب أوكرانيا يقهرون كوريا بعودة رائعة ليتوجوا بكأس العالم

السبت، 15 يونيو 2019 - 20:08

كتب : FilGoal

أوكرانيا

تزعم شباب أوكرانيا عالم كرة القدم بعودة رائعة يوم السبت على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 في نهائي مونديال اللاعبين دون سن الـ20 في بولندا.

وفازت أوكرانيا بمونديال الشباب لأول مرة في تاريخها بعدما انتزعت فوزا مستحقا على فريق كوريا الجنوبية الذي فرط في تقدم مبكر بهدف في الدقيقة الخامسة أحرزه لي كانج إن من ركلة جزاء.

وتألق فلاديسلاف سوبرياها مهاجم نادي دينامو كييف الأوكراني وسجل الهدفين الأول والثاني لفريقه في الدقيقتين 34 و53 وأطلق زميله هياري تزيتايشفيلي رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 89 منهيا أمل الكوريين في إدراك التعادل.

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وبلغ المنتخبان نهائي البطولة لأول مرة في تاريخيهما.

وحافظ الأوروبيون على اللقب للمرة الرابعة تواليا بعد فوز فرنسا وصربيا وإنجلترا بالبطولة في 2013 و2015 و2017 على الترتيب.

وارتفع عدد ألقابهم إلى 10 مقابل 11 لمنتخبات أمريكا الجنوبية.

أوكرانيا كوريا الجنوبية

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