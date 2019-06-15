استعدادات أمم إفريقيا - غانا وجنوب إفريقيا تتعادلان بدون أهداف

السبت، 15 يونيو 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

غانا

انتهت المواجهة الإعدادية الوحيدة لرفاق أندريه أيو بلا أهداف أمام فريق جنوب إفريقيا يوم السبت في إطار استعداد المنتخبين لكأس إفريقيا التي تنطلق يوم الجمعة في مصر.

وفي دبي بالإمارات سيطر الغانيون على مجريات اللقاء لكن عجزوا عن هز شباك الحارس رونوين ويليامز وكذلك بديله دارين كيت.

وشارك الفريقان في المباراة بالقوام الأساسي، فقاد غانا أيو وشقيقه جوردان وكوادو أسامواه وجون بوي وكريستيان أتسو وتوماس بارتي، بينما بدأت جنوب إفريقيا المواجهة بليبوهانج مابوي مهاجم ماميلودي صن داونز وبونجاني زونجو لاعب وسط أميان الفرنسي.

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وشارك بيرسي تاو هداف الجيل الحالي لبافانا بافانا مع انطلاق الشوط الثاني، بينما دخل الملعب اللاعب المخضرم أسامواه جيان في الدقيقة 73 بدلا من جوردان أيو.

ولن تخوض النجوم السوداء أي مباراة إعدادية أخرى قبل انطلاق البطولة.

وتبدأ غانا مشوارها في كأس إفريقيا بمواجهة بنين في 25 يونيو بينما تلعب جنوب إفريقيا أولى مبارياتها في 24 يونيو أمام كوت ديفوار.

وتقع جنوب إفريقيا في أقوى مجموعات البطولة والتي تضم كوت ديفوار والمغرب وناميبيا، بينما تواجه غانا فرق بنين وغينيا بيساو والكاميرون.

وتلعب جنوب إفريقيا مباراة ودية أخرى يوم الأربعاء ضد أنجولا.

غانا جنوب إفريقيا كأس إفريقيا

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